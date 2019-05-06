الحكومة الإسبانية تطالب إسرائيل بضبط النفس تجنبا لمزيد من التصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الحكومة الإسبانية عن بالغ القلق جراء الأحداث التى اندلعت منذ السبت فى إسرائيل وقطاع غزة، والتى أسفرت عن حصيلة مأسوية من الضحايا المدنيين. وفى بيان صادر، الأثنين، أدانت إسبانيا الهجمات الواسعة النطاق التى تُشن من غزة والتى تشكل عدوانا عشوائيا وغير مقبول ضد السكان المدنيين، مؤكدة حق الإسرائيليين والفلسطينيين فى العيش فى أمن وسلام. Advertisements ووجهت الحكومة الإسبانية نداء عاجل لضبط النفس تجنبا لمزيد من التصعيد.

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