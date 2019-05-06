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الأرصاد السعودية تتوقع تكون سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 11 منطقة بالبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة السعودية للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

 

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وأورد التقرير بحسب وكالة "واس"،  أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

 

كما توقعت ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

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