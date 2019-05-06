شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية تلغى قرارا بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن لعدم تسليم البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تنفيذ قرار تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية فى العام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء، وتعد المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث التمويل والموظفين ويقع مقرها فى لاهاي بهولندا.