رجلان يقتحمان محطة وقود ويقتلان وافدا في السعودية

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ونتيجة للاعتداء لقي وافد هندي مصرعه، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، بحسب ما نقلته صحيفة "سبق" المحلية.

وأضافت الصحيفة بأن رجلين في عقدَيهما الرابع تقريبا هاجما بالطعن عددا من الموجودين في محطة الوقود، فتُوفي أحدهم "هندي الجنسية" قبل وصوله للمستشفى، يعمل في مطعم، وأُصيب آخرون.

وتكثف القوات الأمنية السعودية الجهود للقبض على الجانيين، وتقديمهم للعدالة، ومعرفة ملابسات الحادث.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".