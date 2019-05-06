ترامب يؤيد إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تؤيد تماما رد إسرائيل على وابل الصواريخ الذي أطلق عليها من غزة ودعا إلى إنهاء هجمات الفلسطينيين، محذرا سكان غزة من أن مثل هذه الأفعال لن تحقق لهم "أي شيء سوى مزيد من الشقاء".
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