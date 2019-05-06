بالفيديو... لحظة اغتيال إسرائيل القيادي الفلسطيني حامد الخضري

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تلغرام": "قبل قليل في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم استهداف المدعو أحمد عبد الخضري… من سكان مدينة غزة المسؤول عن نقل الأموال بشكل واسع من إيران إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف أدرعي: "الخضري هو صاحب شركة الصرافة "حامد للصرافة" التي أعلنت كمنظمة إرهابية في حزيران/يونيو 2018".

ونشر موقع صحيفة "إندبندنت عربي" فيديو للعملية التي ذكر شهود فلسطينيون أنها تمت بضربة جوية على سيارة حامد.

وبينما قتلت إسرائيل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصف الجيش العملية بأنها "ضربة موجهة"، وقال الفلسطينيون إنها أول عملية من نوعها منذ حرب عام 2014 في القطاع.

وتوصلت أطراف دولية في وقت متأخر من ليل أمس الأحد لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وذلك بعد جولة من التصعيد منذ يوم الجمعة الماضية أسفرت عن مقتل 28 فلسطينياً وإصابة نحو 60 جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء القطاع، فيما قُتل أربعة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي سقطت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد بأن "مصر وقطر تنجحان بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال صباح اليوم الاثنين إن المعركة في قطاع غزة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي لم تنته بعد، مؤكدا أنه يستعد للمراحل القادمة بهدف توفير الأمان لسكان الجنوب.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا أمنيا منذ أيام، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قُتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ مارس/آذار 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.