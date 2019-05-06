بعد اتفاق التهدئة في غزة.. نتنياهو في مرمى نيران داخلية

-رد عليها: المعركة لم تنتهِ بعد نستعد للمراحل القادمة

-غانتس: الاتفاق "رضوخ آخر لابتزاز حماس وغيرها من المنظمات"

-وأضاف "اطلاق حوالي 700 قذيفة ومقتل 4 مواطنين وجرح آخرين كثيرين، كل ذلك ناجم عن فقدان هيبة الردع الإسرائيلي".

-رئيس كتلة حزب" العمل": ما من شيء يغاير المعادلة سوى تسديد ضربات قاسية لحماس الى جانب مبادرة سياسية لعزلها.

-قيادي في حزب "الليكود" اليميني: "لا يوجد مصلحة لإسرائيل في ذلك".

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

وقع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت نار انتقادات حادة من الوسط واليسار في اسرائيل بعد التوصل الى اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في تصريح مقتضب، عودة الحياة الى طبيعتها في التجمعات الاسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة.

ولكن اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه برعاية مصرية وأممية ودخل حيز التنفيذ فجر اليوم وجد انتقادات حادة من الوسط واليمين في اسرائيل.

وكتب زعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس في تغريدة على "تويتر"" ان اطلاق حوالي سبعمائة قذيفة ومقتل أربعة مواطنين وجرح آخرين كثيرين، كل ذلك ناجم عن فقدان هيبة الردع الإسرائيلي".

Advertisements

ووصف غانتس وقف اطلاق النار بأنه "رضوخ آخر لابتزاز حماس وغيرها من المنظمات ".

أما رئيس كتلة حزب" العمل" المعارض ايتسيك شمولي فقال لهيئة البث الاسرائيلية "ما من شيء يغاير المعادلة سوى تسديد ضربات قاسية لحماس الى جانب مبادرة سياسية لعزلها".

ولم تقتصر الانتقادات على المعارضة إذ قال القيادي في حزب "الليكود" اليميني جدعون ساعر في تغريدة على "تويتر" "لا يوجد مصلحة لإسرائيل في ذلك".

ورفض نتنياهو الانتقادات وقال في تصريح مكتوب "ضربنا حماس والجهاد الإسلامي بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين. ضربنا أكثر من 350 هدفا واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراجه".

واضاف نتنياهو"المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد. نستعد للمراحل القادمة. كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب. أتقدم بالتعازي إلى عائلات القتلى وأرسل أمنيات الشفاء العاجل للجرحى".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.