خادم_الحرمين عبر تويتر: #رمضان يبعث في نفوسنا المعاني السامية لديننا القويم

صحيفة الخليج الالكترونية

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد.

كما سأل الله، سبحانه وتعالى، في تغريدة على حسابه بـ’تويتر”، أن يجعله شهر خير على عموم بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.

وحظيت التغريدة بتداول لافت، وذلك في وقت وجيز، كما علق عليها كثيرون، معبرين عن تمنياتهم لخادم الحرمين بالصحة والعافية.