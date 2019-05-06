اخبار الخليج

#خادم_الحرمين عبر تويتر: #رمضان يبعث في نفوسنا المعاني السامية لديننا القويم

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد.

كما سأل الله، سبحانه وتعالى، في تغريدة على حسابه بـ’تويتر”، أن يجعله شهر خير على عموم بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير.

وحظيت التغريدة بتداول لافت، وذلك في وقت وجيز، كما علق عليها كثيرون، معبرين عن تمنياتهم لخادم الحرمين بالصحة والعافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #خادم_الحرمين عبر تويتر: #رمضان يبعث في نفوسنا المعاني السامية لديننا القويم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا