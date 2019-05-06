تنفيذاً لأمر الملك.. إطلاق 600 سجيناً من الموقوفين في قضايا الحق العام بمكة

صحيفة الخليج الالكترونية أطلقت إدارة سجن منطقة مكة المكرمة سراح أكثر من 600 سجين في مختلف محافظات المنطقة, وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة و صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة تم إطلاق سراحهم. وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

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