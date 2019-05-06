خادم_الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من #ولي_عهد_أبوظبي

الخليج - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد أبوظبي على مشاعره الأخوية الصادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.