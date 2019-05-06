شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: Advertisements “بيان من الديوان الملكي” انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 / 9 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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