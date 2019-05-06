انت الان تتابع السعودية: غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن مرصد المجمعة الفلكي، في المملكة العربية السعودية، عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد. وأكد المرصد، أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية، وصلاة التراويح تبدأ بعد صلاة العشاء اليوم الأحد. وتعذر رؤية هلال شهر رمضان في المملكة، مساء أمس، السبت، فأعلنت أن اليوم، الأحد، هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وبحسب "العربية. نت"، لم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيًّا، أمس، الساعة 6:02 أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة، وبهذا يكون غدًا الإثنين فلكيًّا هو مطلع شهر رمضان في السعودية. وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال دعت، مساء اليوم السبت، لإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير. وقالت