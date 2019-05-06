قمة بالصين تبحث أحدث تطورات التكنولوجيا الرقمية

انطلقت، اليوم الإثنين، بمقاطعة فوجيان الصينية أعمال "قمة الصين الرقمية الثانية" التي تبحث آخر الاتجاهات في التكنولوجيا الرقمية التي بات حضورها متزايدا بشكل سريع في المديريات والهيئات الحكومية والشركات.

وتستخدم مدينة فوتشو التي تستضيف القمة تكنولوجيات رقمية عدة تتراوح ما بين مركبات القيادة الذاتية من دون سائق، وفحص التعرف على الوجه، وشبكات اتصالات الجيل الخامس، فيما سيتم إصدار تقرير رسمي حول البنية التحتية الرقمية للصين في العام الماضي 2018 خلال الحدث أيضا، وفقا للعين الإخبارية.

وتهدف القمة التي تنعقد لمدة 3 أيام، للعمل كمنصة لإصدار السياسات الصينية حول تكنولوجيا المعلومات وعرض الإنجازات والتجارب المتعلقة بالحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

يشارك في القمة المذكورة أكثر من 1500 شخص من المسؤولين وممثلي الشركات والعلماء، بينما يتم تنظيم الحدث بشكل مشترك من قبل مصلحة الدولة للفضاء الإلكتروني، واللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة مقاطعة فوجيان.