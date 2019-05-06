بريطانيا تتيح الدفع الإلكتروني ببصمة الإصبع أو الوجه في خدمات الحكومة

أعلنت الحكومة البريطانية بدء قبولها الدفع عبر خدمات "أبل باي Apple Pay" و"جوجل باي Google Pay" باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه فقط عبر الهواتف الذكية في بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها، على أن تزود المزيد من الخدمات بهذه الميزة في وقت لاحق من العام الجاري،وفقا للعين الإخبارية.

وأتاحت بريطانيا الدفع عبر الهاتف الذكي عند رغبة المواطنين البريطانيين أو الأجانب في دفع رسوم متعلقة بخدمات "الدخول العالمي" (الخاصة بالدخول السريع للولايات المتحدة)، و"خدمة المسافر المسجل" (الخاصة بالمترددين إلى بريطانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي)، و"خدمة الإعفاء التأشيرة الإلكترونية" (الخاصة بالمسافرين إلى بريطانيا من 4 دول في الشرق الأوسط بينها الإمارات العربية المتحدة)، و"خدمة الكشف عبر الإنترنت" (وهي رسوم يدفعها من يحاولون الحصول على تأشيرة عمل في بعض الوظائف).

وقال سكرتير البرلمان البريطاني ووزير التنفيذ أوليفر دودين -حسب ما نقله موقع "ذا فيرج"- إنهم يركزون على جعل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة البريطانية أسهل ما يمكن، موضحا أن الدفع عبر الهواتف الذكية سيكون أكثر أمانا للمستخدمين.

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وأشار دودين إلى أن الحكومة تخطط لتغطية ميزة الدفع عبر الهواتف الذكية كل خدمات الحكومة المركزية، ثم في وقت لاحق من العام الجاري جعل الخاصية متاحة في خدمات الحكومات المحلية والشرطة والمنظمات الصحية الحكومية.

يذكر أن الدفع مباشرة عبر "أبل باي" أو "جوجل باي" في الخدمات الحكومية غير منتشر حتى في الدول الرائدة في هذا المجال مثل كندا والسويد والولايات المتحدة وبريطانيا، لكن الشركتين الأمريكيتين أبرمتا صفقات عدة مع مختلف البنوك في جميع أنحاء العالم لتسهيل استخدامهم مباشرة للدفع مقابل السلع والخدمات.

وتعد مبادرة الحكومة البريطانية لإتاحة الدفع عبر "أبل باي" و"جوجل باي" مباشرة لبعض خدماتها هي إحدى أولى المبادرات في العالم، حيث ما زال متاح استخدامهم فقط في بعض الخدمات الحكومية حول العالم مثل المواصلات العامة أو قطار الأنفاق في بعض مناطق كندا والولايات المتحدة وأوروبا، لكن ليس خدمات تتلقى فيها الحكومة النفقات بشكل مباشر.