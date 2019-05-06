ثبوت رؤية هلال رمضان في السعودية.. وغدًا غرة الشهر

أفادت قناة العربية السعودية، مساء الأحد، بثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد حوطة سدير بالمملكة.
وعقدت الأحد المحكمة العليا «جلسة تراءٍ» لهلال شهر رمضان بعد أن تعذر ذلك مساء أمس بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.
وتعتمد السعودية على أجهزة المراقبة الحديثة التي يعتمدها المرصد الفلكي بحوطة سدير.
كما دعت كافة المواطنين إلى الذهاب للشهادة في حال تيقنوا من رؤية الهلال.
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