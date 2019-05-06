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© AP Photo / Kamran Jebreili
وقال المكتب، بعد موجة استياء كبيرة بسبب هذه التصريحات، إن "موقف دولة قطر كان وسيظل دائما واضحا بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول، إذ ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا".
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية في دولة قطر (إدارة شؤون الوافدين) هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار سمات الدخول إلى البلاد بمختلف أنواعها، حسب موافقة الجهات المختصة وطبقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية، لا تمثل السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية.
وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن "دولة قطر ترحب بجميع شعوب العالم"، وأن "مختلف النشاطات المتبادلة بين الشعوب، سواء الثقافية والرياضية والسياحية والاقتصادية وغيرها، هي من وسائل التقريب بين الشعوب مهما كان حجم الخلافات بين الدول".
وسبق أن أثار المدير التنفيذي لـ "الخطوط الجوية القطرية"، أكبر شركة طيران حكومية في الدولة، انتقادات واسعة، على خلفية إعلانه، خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي، رفضه منح تأشيرات الدخول للمصريين، الذين وصفهم بـ "الأعداء".
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تصدر بيانا بعد وصف أحد مسؤوليها المصريين بـ"الأعداء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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