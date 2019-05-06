«بروفة الفض بدأت».. سيناريو فض اعتصام السودان انطلق من دارفور

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يمثل اعتصام المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وغيرها من الاعتصامات أمام حاميات الجيش المستمر منذ 6 أبريل الماضي ، الأداة الرئيسية في الحراك الشعبي لمواجهة المجلس العسكري في ظل الخلافات المستمرة حول ترتيبات المرحلة الانتقالية.

ومع إصرار المحتجين على الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم ، أصبح فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني هدفاً محتملاً لصقور العسكريين.

وتعددت تلميحات المجلس العسكري بإمكانية فض الاعتصام، ووصل الأمر إلى محاولة جس النبض على الأرض في هذا الاتجاه.

محاولات الفض بالخرطوم

حاولت مجموعة من قوات الدعم السريع السودانية، السبت، فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.

ونقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان أن جنودا من قوات الدعم السريع وصلوا إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا فى إزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس، واشتبكوا مع المحتجين، ما أدى إلى إصابة سودانى، أُسعف فورا إلى إحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام.

ووصل ضباط من الجيش برتب رفيعة إلى مكان الاشتباك بين قوات الدعم السريع والمحتجين، وأعلنوا صراحة أن المواطنين السلميين تحت حماية الجيش، ولن يستطيع أى أحد فضهم بالقوة.

ونفت السلطة القضائية أنباء تحدثت عن التحقيق مع 70 قاضيًا بسبب مشاركتهم فى موكب داعم لمطالب المعتصمين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بالسلطة القضائية قوله: «إن جميع القضاة الذين خرجوا فى موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أى إجراءات».

فض اعتصام دارفور

في وقت آخر تم الاثنين فض اعتصام مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بدون خسائر في الأرواح مع إصابات في القوات المشتركة والمعتصمين.

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وحسب مؤتمر صحفي عقده والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم محمود فإن الاعتصام أمام مقر 16 مشاة خرج عن السلمية بعد دخول مظاهرة نظمها نازحون من معسكر عطاش حاولوا إحراق مبنى مفوضية العون الإنساني ثم اتجهوا للنهب والتخريب وإتلاف ممتلكات المواطنين ما اضطر القوات الأمنية للتصدي لهم.

وأعلن الوالي المكلف عدم السماح مرة أخرى لأي موكب بالتحرك داخل مدينة نيالا حتى لو كان سلمياً ومنع أي اعتصام أمام مقرات الجيش لتفويت الفرصة على من سماهم بالمخربين والمندسين الذين ينوون إحداث انفلات أمني.

واتهمت قوى التغير التي تقود الثوار، الأجهزة الأمنية بالضلوع في فض الاعتصام بشمال دارفور ، وقالت في بيان لها: «نحن في قوى إعلان الحرية والتغيير، نرفض رفضاً قاطعاً، وندين عنف الأجهزة الأمنية، الذي أدى إلى العديد من الإصابات والاختناقات، وهو عنف يعيدنا إلى المربع الأول».

ودعت أهالي مدينة نيالا والمناطق المجاورة إلى الخروج للشوارع، وتسيير مواكب سلمية تتجه لاستعادة الاعتصام أمام مقر الفرقة 16 مشاة، والتمسك بالسلمية، محذرةً في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية للنظام وميليشياته وفلوله من مغبة التعدي على الثوار بأي شكلٍ من الأشكال.

ووصفت قوى «إعلان الحرية والتغيير» فض الاعتصام بالقوة بأنه «محاولة» سرقة جوهرة الثورة، الممثلة في سلميتها، وتحدثت إن «فلول النظام البائد وجيوبه في أجهزة الدولة لا تزال قابضة على السلطة»، مشددةً على أن «ما اعتادت عليه عناصره من تمييز وزرع فتن وافتعال عنف، لن يثنينا عن عزمنا على الوصول بهذه الثورة إلى مراميها وأهدافها بسلمية وإباء» وفق جريدة الشرق الأوسط..

وأكمل المحتجون شهرهم الأول في اعتصام متواصل حول مقر قيادة القوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، في انتظار تحقيق مطالب الثورة وفي مقدمتها نقل السلطة إلى حكومة مدنية ومحاسبة رموز النظام السابق.



ووصل المحتجون في السادس من أبريل الماضي إلى مقر قيادة الجيش بعد 4 شهور من الاحتجاجات وسط الأحياء السكنية ومواقف المواصلات العامة للمطالبة بتغيير النظام السابق.



وفي 11 أبريل انحاز الجيش للمحتجين، وقام بعزل الرئيس السابق عمر البشير، واستلم وزير الدفاع عوض بن عوف السلطة، لكن الأخير لم يمكث سوى ساعات تنحى بعدها نتيجة ضغط الشارع الرافض له.



وبعد تولي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي وجد تجاوبا من المحتجين، لكنهم قرروا ألا يبرحوا مقر الاعتصام حتى تسلم السلطة لحكومة مدنية تحقق مطالب الثورة.



الجيش يقدم رؤيته



وتعهّد المجلس العسكري السوداني بأن يردّ الاثنين على الوثيقة الدستورية المقدمة من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تتناول سلطات وهياكل ومستويات الحكم، وتتضمن رؤيته للفترة الانتقالية.

وظهر اختلاف بين الكتل المكونة لـ«قوى الحرية والتغيير» التي تقود الحراك. ففي حين تمسك بعض تلك المكونات بمبادرة الوسطاء، القاضية بإنشاء مجلسين للحكم بمشاركة العسكر، رفض «تجمع المهنيّين» و«الحزب الشيوعي» أي مشاركة للعسكر في المجلس السيادي، كما رفضا إنشاء مجلس للأمن والدفاع الوطني.

وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين أمس، في القصر الجمهوري، إن مجلسه سيكمل دراسة الوثيقة الدستورية التي سلّمتها له «قوى إعلان الحرية والتغيير» الخميس الماضي، وسيسلم ردّه على الوثيقة اليوم الاثنين .

وعبّر الكباشي عن تفاؤله، وأكد وجود تقارب مع الحراك، نافياً ما تردد عن «تعثر التفاوض» بين الجيش وقيادة «الحرية والتغيير».