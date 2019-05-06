شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يدعو إلى إشاعة روح التآخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز العلماء وقادة الفكر والثقافة، بتثقيف المسلمين في شؤون دينهم، من أجل أن يترسخ، لدى الجميع المعاني والقيم السامية التي يزخر بها هذا الشهر المبارك. ودعا الرئيس في كلمة بمناسبة شهر رمضان الكريم الشعب إلى استغلال الشهر المبارك في إشاعة روح التآخي والتضامن.

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