اتفاق وقف إطلاق نار بين الفصائل وإسرائيل بغزة (إعلام)

غزة/هاني الشاعر/ الخليج 365-كشفت قناة الأقصى الفضائية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر الإثنين، أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلوا لاتفاق لوقف إطلاق النار.



وقالت القناة نقلا عن مصدر، لم تكشف عن هويته، أن وقف إطلاق النار يبدأ الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي (2:30 تغ).

كما ذكر "أبو مجاهد البريم"، الناطق باسم "لجان المقاومة الشعبية" (تنظيم مسلح بغزة) في تصريح أصدره، أن "جهودا مصرية وأممية نجحت بالتوصل لوقف إطلاق النار، ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم الإثنين.



ولم تؤكد إسرائيل، بالمقابل، المعلومة؛ لكن مسؤولا إسرائيليا، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل، قال في وقت سابق، لهيئة البث الرسمية، إنه تم "إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة".

وقالت هيئة البث إن "هناك تقدما في المفاوضات المعقودة في القاهرة برعاية مصرية والامم المتحدة، وقد يتم التوصل لوقف اطلاق نار خلال ساعات".

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وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 في قطاع غزة، أن هدوءا نسبيا، يسود القطاع في هذه الأثناء، حيث توقفت أصوات الانفجارات التي كان يسمع دويها طوال اليومين الماضيين.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة.

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