هلال رمضان يوحد العرب.. الاثنين أول رمضان في أغلب الدول العربية والإسلامية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي توحدت غالبية الدول العربية والإسلامية هذا العام في بدء صيام شهر رمضان المبارك، وهي ظاهرة في العصر الحديث، حيث اعتادت الشعوب العربية والإسلامية على الاختلاف في رؤية هلال رمضان وإعلان أول أيام صيام الشهر الكريم.

ويوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، الإثنين، في معظم الدولة العربية هي السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وتركيا وجيبوتي والصومال وماليزيا وموريتانيا.

بينما أعلنت المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر وسلطنة برناوي والمرجعية الشيعية في العراق أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

في الرياض، أعلنت المحكمة العليا، عبر بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد .

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.

وأعلنت رئاسة الشئون الدينية بتركيا، في بيان لها، أن الإثنين هو غرة رمضان، وفق الحسابات الفلكية.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، عبر بيان، ثبوت رؤية الهلال؛ ليكون الإثنين غرة رمضان في البحرين.

وفي الإمارات وقطر والكويت أعلنت لجنة تحري الهلالوهيئة الرؤية الشرعية ، في بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان .

وأعلنت دار الافتاء المصرية، في حفل بثه التليفزيون الرسمي، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد؛ وعليه يكون أول رمضان الإثنين.

كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان؛ بعد ثبوت رؤية الهلال هذه الليلة.

وأعلن مفتي عام الأردن، محمد الخلايلة، عبر بيان، أن الإثنين غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

كما أعلن مجمع الفقه الاسلامي بالسودان، في حفل بثه التليفزيون الرسمي، ثبوت رؤية هلال رمضان، مساء الأحد، وأن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأعلنت دار الإفتاء، في ليبييا ، أن الإثنين هو غرة رمضان.

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وفي اليمن، أعلنت وزارة الاوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبدربه، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان.

وقال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عبر بيان، إن الإثنين هو أول أيام رمضان.

وكان المرجع الشيعي في لبنان، علي فضل الله، أعلن، في بيان، أن أول أيام رمضان هو الإثنين.

وأعلن القاضي الشرعي الأول في سوريا محمود المعراوي، في بيان، أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي العراق أعلن ديوان الوقف السني، عبر بيان، أن الإثنين هو أول أيام رمضان. بينما أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي في العراق علي السيستاني، عبر بيان، أن الثلاثاء المقبل هو أول أيام رمضان؛ بعدما "لم تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة مساء الأحد" ، بحسب " الأناضول".

وفي تونس، أعلن مفتي الجمهورية عثمان بطيخ، عبر بيان، أن الإثنين هو أول رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد

وفي الجزائر، أعلنت لجنة مراقبة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية الإثنين أول أيام رمضان لثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

أيضا أعلنت الهيئات المختصة في كل من الصومال وجيبوتي وماليزيا أن الإثنين سيكون غرة رمضان.

أما في سلطنة عُمان، فقط أعلنت لجنة استطلاع رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم وعليه يكون الإثنين المتمم لشهر شعبان والثلاثاء غرة شهر رمضان لهذا العام.

‎وفي المغرب أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر بيان، أن غرة رمضان ستكون الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

كذلك أعلنت جزر القمر والمرجعية الشيعية في العراق أن الثلاثاء هو أول رمضان.

كما اعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، الأحد، وعليه يكون يوم الثلاثاء ، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا ، توصلها لماي ثبت رؤية هلال شهر رمضان في عدة مناطق من البلاد ، وعليه سيكون الاثنين أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1440.