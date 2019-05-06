شكرا لقرائتكم وسطاء يقترحون تشكيل مجلسَين انتقاليَين في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ ساعتين في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 20:38

اقترح الوسطاء السودانيون الذين يسهلون المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم والمتظاهرين تشكيل مجلسين انتقالين يترأس أحدهما العسكريون ويشرف على المسائل الأمنية، كما أعلن أحد قادة التظاهرات الأحد لوكالة «فرانس برس».



ويأتي اقتراح الوسطاء إثر تعثر المحادثات بشأن تشكيل مجلس حاكم للبلاد، خصوصاً مع تقديم المجلس العسكري وقادة التظاهرات رؤى مختلفة لإدارة البلاد بعد إطاحة الرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

وقال القيادي المعارض عضو «تحالف الحرية والتغيير» عمر الدقير إنّ «هناك اقتراحاً من الوسطاء لتشكيل مجلسين، أحدهما يترأسه المدنيون والآخر يترأسه الجيش». وأضاف لـ «فرانس برس» أن «المجلس العسكري الجديد، الذي سيضم أيضاً ممثلين مدنيين، سيشرف على المسائل المتعلقة بالنواحي الأمنية للبلاد». وأوضح أن «مهمات عمل» كل مجلس لم تحدد بعد، كما أشار إلى «عدم اتخاذ قرار بعد بشأن الاقتراح».

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ولم يعرف بعد إذا كان الطرفان سيوافقان على اقتراح تشكيل مجلسين، أم سيلتزمان الاقتراح السابق بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين. واتّفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من 10 مقاعد، 7 منها لممثلين للجيش وثلاثة للمدنيين. في المقابل، يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للعسكريين.

وأوضح الدقير أن الوسطاء، وهم مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين والشخصيات البارزة في المجتمع السوداني، قدموا حزمة اقتراحات تضم كيفية عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية في مرحلة ما بعد البشير.

وسرعان ما أعرب رئيس «الحزب الشيوعي السوداني» صديق يوسف، وهو جزء من تحالف «الحرية والتغيير»، رفضه هذا الاقتراح، وقال: «نحن ضد هذه الفكرة تماماً. نحن نريد فقط مجلساً سيادياً رمزياً بتمثيل عسكري».

وأضاف لـ «فرانس برس»: «نريد نظاماً برلمانياً تكون فيه السلطة في يدي البرلمان والحكومة». وتابع أن دور «الجيش ينبغي أن يقتصر على هيئة مكلفة المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع».