شكرا لقرائتكم إيران تعتزم بيع نفط في «السوق الرمادية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - طهران - رويترز | منذ 3 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 01:51
أعلن أمير حسين زماني نيا، نائب وزير النفط الإيراني، أن بلاده تعتزم بيع نفط في «السوق الرمادية»، متجاوزة عقوبات فرضتها واشنطن على طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.
وقال: «حشدنا كل موارد الدولة، ونبيع نفطاً في السوق الرمادية». واستدرك: «بالتأكيد لن نبيع 2.5 مليون برميل يومياً، كما ينصّ الاتفاق النووي. علينا أن نتخذ قرارات مهمة حول الإدارة المالية والاقتصادية، والحكومة تعمل على ذلك. هذا ليس تهريباً، بل في مواجهة عقوبات نراها غير عادلة أو مشروعة».
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