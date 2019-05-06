شكرا لقرائتكم لبنان: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الرعاية الاجتماعية في البقاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 00:31

بالتعاون مع صندوق الزكاة في البقاع، شرق لبنان، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان اليوم (الأحد) بتدشين مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة برالياس البقاعية وذلك من أجل الإنسان على أرض لبنان، المتضمن كفالة جميع احتياجات الأسر من المواد الغذائية والإيوائية والالكترونية وصيانة دورية وحالات طبية والبالغ عددهم ٢٤ عائلة بين أرامل وأيتام من النازحين السوريين الأكثر فقراً.







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