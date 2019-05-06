شكرا لقرائتكم سفير هولندا في ذكرى شهداء كتيبة بلاده: جنوب لبنان استعاد عافيته والناس يريدون السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 00:31

أحيت السفارة الهولندية في لبنان، ذكرى جنودها التسعة، الذين قضوا، ما بين عامي 1979 و1985، أثناء خدمتهم ضمن قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان، في احتفال أقيم في صور، عند النصب التذكاري لـ"شهداء "يونيفيل". حضره السفير الهولندي يان فالتمانس، ممثل قائد الجيش، العميد الركن هنري سيقلي، قائمقام صور محمد جفال، رئيس بلدية صور حسن دبوق، المستشار العسكري لدى السفارة الهولندية الكولونيل كارل غريتسن، ممثلة الكتيبة الهولدنية في المقر العام في الناقورة الرائدة ماريا دونك، ضباط من الجيش، و50 جنديا من قدامى "يونيفيل" الهولنديين، الذين خدموا في جنوب لبنان، وعائلات الشهداء التسعة وفاعليات.



بدأ الاحتفال بدقيقة صمت عن أراوح الضحايا، فعزفت فرقة موسيقى الجيش نشيد الموتى، تلاها النشيدان اللبناني والهولندي. ثم وضع فالتمانس إكليل زهر باسم بلاده عند النصب التذكاري، وإكليل آخر باسم قائد الجيش وضعه سيقلي، إضافة إلى إكليل ثالث باسم بلدية صور وضعه دبوق.

قدم الحفل الكولونيل غريستن، الذي قال: "نجتمع هنا في صور لاستذكار الشهداء التسعة، الذين سقطوا خلال تأديتهم واجبهم لأجل السلام، تحت راية الأمم المتحدة في جنوب لبنان".

فالتمانس

من جهته، قال السفير فالتمانس: "شرف كبير لي، أن نجتمع اليوم، لنستذكر الأبطال الهولنديين التسعة، الذين سقطوا أثناء مهماتهم، بمشاركتهم في "يونيفيل" لأجل السلام في جنوب لبنان، ما بين الأعوام 79 و85، كما نستذكر شهداء السلام في الحرب العالمية الثانية".

Advertisements

أضاف: "لقد شارك من جنودنا في "يونيفيل" حينها، 8675 عسكريا وضابطا، تحت راية الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني، واستشهد منهم 9 جنود من القبعات الزرقاء، حيث كنا من أوائل الدول المشاركة في يونيفيل".

وتابع: "اليوم، أفكارنا مع الشهداء وعائلاتهم. لن ننساهم"، لافتا إلى أنه "يحضر هذا الاحتفال 50 شخصا من قدامى الجنود الهولنديين، كانوا قد خدموا في يونيفيل، ما بين تلك الأعوام الماضية. ولنا شرف حضورهم ومشاركتهم الحفل، اليوم، مع عدد من أفراد عائلاتهم وعائلات الشهداء. لقد عادوا بعد سنوات إلى الجنوب اللبناني، لأنهم أحبوا هذه الأرض، واليوم يعيشون الحياة نفسها، ليستذكروا الأحداث الصعبة، التي وقعت، وشاهدوها أثناء تأديتهم واجبهم من أجل السلام".

وزاد: "تلك الأحدث كالجراح، التي لا تشفى، وهي في قلوبنا، وسنظل نتذكرها. وبالتالي اليوم، الجنود القدامى والشهداء أيضا، حاضرون معنا في هذا اللقاء". وقال: "لقد مر على جنوب لبنان حينها، حرب وأشياء بشعة، أما اليوم فقد استعاد الجنوب عافيته، حيث لا توجد مشاكل، كما أن الحياة تطورت فيه، وهذا شيء جميل، نشاهده اليوم، فأغلبية الناس يريدون الحفاظ على السلام".

وخاطب جنود كتيبة بلاده، قائلا: "بوجودكم استطعنا أن نقف ونستذكر شهداءنا اليوم، فأنتم لكم قيمة كبيرة عند الهولنديين واللبنانيين. لبنان يشكركم على جهودكم وتضحياتكم لأجل السلام. اليوم نأخذ ذكريات جميلة من هذه الرحلة، بعد مرور 40 عاما، حيث أصبحت التطورات إيجابية وجيدة في جنوب لبنان. فشكرا لكم، على ما قدمتموه لهذا البلد".

ثم ألقيت كلمات باسم قدامى الجنود الهولنديين وباسم عائلات الشهداء التسعة.

وفي الختام، قدم سيقيلي باسم قائد الجيش ميداليتي "الحرب والتقدير العسكري" للرقيب الشهيد فيليب كوتينغ، الذي قضى في انفجار استهدف آليته العسكرية في 9.11.1979، على طريق المنصوري جنوبي صور، تلا ذلك حفل كوكتيل في "استراحة صور السياحية".