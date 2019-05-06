شكرا لقرائتكم لبنان: الشامسي يطلق حملة المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 20:30

أطلق سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي حملة "المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1440 - لبنان" بعدما استمع من الجهات المنفذة إلى حسن سير التحضيرات المتعلقة بالحملة التي ستواكب الشهر الفضيل بمكرمات من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة.



ومن بين الجهات المشاركة في هذه الحملة التي تشرّف عليها "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" التابعة لسفارة الإمارات والتي تستمر حتى اليوم الأخير من شهر رمضان: مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية، مكتب سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، الهلال الاحمر الاماراتي، جمعية الشارقة الخيرية، هيئة الاعمال الخيرية وجمعية دار البر.

وتشمل الحملة الرمضانية إفطارات جماعية يومية في الملعب البلدي – بيروت للأيتام والأرامل وكبار السن إلى جانب العائلات المحتاجة برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبالشراكة مع جمعية Beast التي تتعامل مع مروحة كبيرة من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات الاهلية والمجتمع المدني من أجل أن تكون موائد الرحمن عامرة بالخير والبركة ويجتمع حولها الناس من مختلف الطوائف والمناطق والجنسيات ليتشاركوا في هذا الشهر الذي يكرس أسمى معاني الايمان والعطاء.

كما تنظم ملحقية "الشؤون الإنسانية والتنموية" إفطارات في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية بدار الافتاء وعدة جهات لبنانية حيث سيكون لدور الرعاية الاجتماعية دوراً فاعلاً وأساسياً من أجل إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الأيتام والنازحين السوريين وتوفير فسحة أمل لهم. إلى جانب توزيع السلل الغذائية والتمور في المناطق الأكثر حاجة ولاسيما الحدودية منها ليعمّ الخير مختلف المناطق إيماناً بالرسالة التي تجسدها دولة الامارات العربية المتحدة والتي تعمل من خلالها على مساعدة المجتمع اللبناني المضيف كما النازحين السوريين والفلسطينيين.