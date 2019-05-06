شكرا لقرائتكم إسرائيل تقتل قيادياً في «حماس» في أول ضربة موجهة منذ سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، غزة، القدس (المحتلة) - «الحياة»، رويترز، أ ف ب | منذ 9 ساعات في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 20:03

احتدم اليوم الأحد التصعيد بين قطاع غزة وإسرائيل، إذ أعلنت إسرائيل قتل قيادي في حركة حماس بقطاع غزة، فيما وصفها الجيش بضربة موجهة. وقال الفلسطينيون إنها أول عملية من نوعها منذ حرب عام 2014 في القطاع.



وقال بيان عسكري إن العضو في كتائب القسام، الجناح العسكري لـ «حماس» حامد أحمد عبد الخضري كان مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة. وذكر شهود فلسطينيون أنه قُتل في ضربة جوية على سيارته.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس بأن الخضري (34 عاماً) هو القتيل الفلسطيني الخامس منذ صباح الأحد في الغارات الإسرائيلية. وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أن الخضري أحد قادتها.

ويأتي الإعلان بعد ساعات قليلة من إعلان الشرطة الإسرائيلية مقتل شخصين في انفجار صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان الأحد، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين إسرائيل وحماس.

وقالت الشرطة إن الصاروخ أصاب منطقة صناعية في المدينة بالقرب من حدود غزة. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد «إنه لا يعلم بعد جنسية الضحيتين».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن صباح الأحد مواصلة «الضربات المكثفة» على قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ.

وفي الجانب الفلسطيني، استشهد فلسطينيان، في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

Advertisements

وأفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء، باستشهاد كل من بلال محمد البنا، وعبد الله أبو العطا، عقب استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة. كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الأحد مقتل اثنين من ناشطيها في قصف إسرائيلي على مخيم البريج في وسط القطاع.

وشدّدت حركة الجهاد على أنّ «المقاومة تقوم بواجبها ودورها في حماية الشعب الفلسطيني والذود عنه ومستعدّة للاستمرار في الردّ والتصدّي للعدوان إلى أبعد مدى (مكاناً وزماناً)».

كذلك، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم «هذا ليس فقط حقّ المقاومة في الدّفاع عن شعبها... هذا واجبها المقدّس في مقابل جرائم الاحتلال وحصاره».

ووزّع الجناح العسكري للجهاد الإسلامي شريطاً مصوراً يظهر فيه مقاتلون يحملون قذائف ويهدّدون مواقع إسرائيليّة رئيسة، بينها مطار بن غوريون الدولي قرب تلّ أبيب.

ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «العدوان الإسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا في قطاع غزة»، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكد أن «هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني».

ودعا الاتحاد الأوروبي من جهته إلى «وقف» إطلاق الصواريخ الفلسطينية من غزة على إسرائيل «فوراً».

ودعا مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف «جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع والعودة إلى اتفاقات الأشهر الأخيرة».

وندّدت تركيا السبت بتدمير مبنى في غزّة يضمّ مكتب وكالة أنباء الأناضول الحكوميّة جرّاء قصف للطيران الإسرائيلي.