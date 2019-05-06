شكرا لقرائتكم رئيس «البرلمان العربي» يطالب بالتحرك لإيقاف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 20:15

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف المدنيين، واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



وأعرب السلمي في بيان صحافي اليوم (الأحد)، عن إدانته واستنكاره للتصعيد الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقصفها بالطائرات لقطاع غزة، وذلك مع استمرار توسعها الاستيطاني والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي المحتلة في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وخرقٍ فاضح لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات والمعاهدات والمبادئ الدولية، مؤكداً دعمه التام للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان التام مع الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقوفه الكامل ضد جميع الممارسات العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.