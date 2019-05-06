شكرا لقرائتكم العراق يطلق بدعم من التحالف الدولي عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 19:03

اعلن العراق أمس عن إطلاق عملية أمنية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، واسعة لملاحقة عناصر إرهابية فارة.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تم "اطلاق عملية أسود الجزيرة لتفتيش مناطق في ثلاث محافظات". وذكر البيان ان"القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري وبالتنسيق مع قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، فضلا عن طيران التحالف الدولي، شرعت بعملية أسود الجزيرة لتفتيش مناطق شمالي محافظة الأنبار وغربي محافظة صلاح الدين وجنوبي محافظة نينوى". واضاف البيان ان "هذه العملية جاءت لتعزيز الأمن هناك وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تم "اطلاق عملية أسود الجزيرة لتفتيش مناطق في ثلاث محافظات". وذكر البيان ان"القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري وبالتنسيق مع قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، فضلا عن طيران التحالف الدولي، شرعت بعملية أسود الجزيرة لتفتيش مناطق شمالي محافظة الأنبار وغربي محافظة صلاح الدين وجنوبي محافظة نينوى". واضاف البيان ان "هذه العملية جاءت لتعزيز الأمن هناك وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين".

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