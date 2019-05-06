شكرا لقرائتكم ماي تحضّ المعارضة العمالية على "إبرام اتفاق" حول "بريكزيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 19:03

حضّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن على العمل معها لإخراج ملف انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) من مأزق، داعية إلى "إبرام اتفاق".



وكتبت في صحيفة "ميل أون صنداي" أنها تتفهم دوافع متشددي "بريكزيت" في حزبها المحافظ، الداعين إلى انفصال واضح عن الاتحاد، حين يشعرون بخوف من التوصل إلى اتفاق سلس مع كوربن.

واعتبرت ماي أن الضربة التي تلقاها الحزبان في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، عزّزت ضرورة إيجاد اتفاق خروج من الاتحاد يحظى بقبول معظم النواب، ولو رفضه عدد كبير من نواب حزبها. وتابعت: "إلى زعيم المعارضة، أقول هذا: لنصغِ إلى ما قاله الناخبون في الانتخابات، ولنضع خلافاتنا جانباً الآن. دعنا نبرم اتفاقاً".

وتطرّقت الى رفض نواب مرات، اتفاقاً توصّلت اليه مع بروكسيل حول "الطلاق"، وكتبت: "عليّ بأسف تقبّل أن لا مؤشر على تبدّل هذا الموقف".

ماي. (رويترز)

وكان يُفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس) الماضي، لو نجحت في إقرار اتفاق "بريكزيت". وأُرجئ الموعد مرتين، وحُدِد الآن في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

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وأشارت ماي الى ان "الحكومة تجري محادثات مع المعارضة، من أجل التوصل إلى موقف موحد". وتابعت: "يشعر زملاء كثيرون بعدم ارتياح تجاه هذا القرار. وبصراحة، ليس هذا ما أردته أيضاً. لكن علينا أن نعثر على طريقة لنكسر الجمود، وأعتقد بأن هناك حاجة ملحة لذلك، وفق ما قرأناه في نتائج الانتخابات الأخيرة".

وأضافت: "سنواصل التفاوض ومحاولة إيجاد مخرج. كل ما طال الأمر، زاد خطر عدم مغادرتنا إطلاقاً، وعلينا أن نخرج من الاتحاد الأوروبي ونحصل على اتفاق".

وأوردت صحيفة "صنداي تايمز" أن الحكومة مستعدة لإعطاء حزب العمال مجالاً للبحث في شأن 3 مسائل متعلّقة بـ "بريكزيت"، هي الاتفاق الجمركي وحقوق العمال ومواءمة البضائع. وأكدت أن ماي ستضع خططاً لتسوية موقتة للتعامل الجمركي مع الاتحاد، حتى الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار (مايو) 2022.

لكن أكثر من مئة نائب معارض وجّهوا رسالة الى ماي وكورين، ورد فيها أنهم سيرفضون التصويت على أي اتفاق يتوصلان إليه، إذا لم يخضع لاستفتاء. وأضافت الرسالة: "أسوأ ما يمكن فعله الآن هو وضع البرلمان في موقف حرج حول اتفاق رئيسة الوزراء، أو أي اتفاق آخر. ذلك قد ينفّر من صوّتوا للمغادرة عام 2016، ومَن صوّتوا للبقاء".

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "ذي أوبزرفر": "الغضب يتصاعد ضد ماي وكوربن لترقيع اتفاق حول بريكزيت".

واعتبر إيان دنكان سميث، الرئيس السابق لحزب المحافظين، أن على النواب أن يقرّروا بين خيارَين: "إما أن تحدّد رئيسة الوزراء بنفسها موعداً لمغادرتها، أو أخشى أن علينا نحن أن نفعل ذلك". ووصف ماي بأنها "رئيسة وزراء موقتة"، معتبراً أن اتخاذ قرارات جوهرية حول "بريكزيت" تحت قيادتها "خطأ كبير".