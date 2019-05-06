شيفرات سرية لوظائف إضافية في هاتفك الذكي

دبي - بواسطة محمد فارس تزداد وظائف الهواتف الذكية من جيل إلى آخر ومن طراز إلى آخر، حتى بات من الصعب معرفة كيفية تشغيل هذه الوظائف أو تعطليها. لكن يوجد الكثير من الميزات الرائعة المخفية في القوائم، التي لا تصل إليها إلا بشيفرات سرية. © imago/photothek/T. Trutschel Provided by Deutsche Welle

كان لهواتف آيفون دوراً مهماً في ثورة وسائل الاتصال الحديثة، ومنذ أول هاتف آيفون بات التنافس محموماً في عالم الهواتف الذكية. إذ باتت الشركات المختلفة المنتجة للهواتف الذكية تتسابق في طرح موديلات جديدة تحتوي على مزايا وإمكانيات جديدة. لكن في الوقت ذاته لم يعد من السهل على المستخدم إيجاد العديد من هذه المزايا الرائعة. في داخل قوائم التنصيب والضبط يمكن العثور على جملة من المزايا الحقيقية المخفية التي لا بد لكل مستخدم لأحد الهواتف الذكية أن يعرفها بالضرورة. غير أن بعض هذه المزايا لا يمكن تشغيلها إلا برموز أو شيفرات معينة.

يجب إدخال الرموز التي تسمى رموز GSM في الهاتف المحمول من خلال حقل الأرقام، ما يقود إلى تشغيل الوظائف مباشرة عبر الشبكة. هناك يجب إدخالها في تطبيق الهاتف وتأكيدها من خلال النقر على أيقونة الاتصال الخضراء في الهاتف. لكن يجب الانتباه هنا إلى أن بعض الرموز محظورة من قبل الشركات المشغلة لشبكات الاتصال، لذلك تظهر كرسالة تبليغ عن خطأ ما.

ما هي هذه الشيفرات السرية؟

فيما يلي أهم الشيفرات أو الرموز التي يمكن إدخالها من خلال حقل الأرقام:

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