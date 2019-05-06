شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تنجح فى أسر أكثر من 100 عنصر من ميليشيات الحوثى بالضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمني، نجاح قواته في أسر أكثر من 100 عنصر من مليشيات الحوثي بينهم قيادي، إضافة إلى سيطرة القوات اليمنية على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912 في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الأحد، أن الجيش اليمني، ما زال يحرز، تقدما ميدانيًا في شمال محافظة الضالع وأسر العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن العشرات قتلوا وأصيبوا في المواجهات وسط فرار جماعي لآخرين، فيما استعاد الجيش 5 عربات ومدرعة وأسلحة خلفها المتمردون.

وجاء التقدم تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات في مهمة لاستكمال عملية التحرير والتطهير الواسع لما تبقى من وجود للحوثيين في الضالع.