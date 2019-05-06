ترامب يعلن تأييده التام لإسرائيل في مواجهة الهجمات الصاروخية ويحذر سكان غزة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تؤيد تماما رد إسرائيل على وابل الصواريخ الذي أطلق عليها من غزة ودعا إلى إنهاء هجمات الفلسطينيين، محذرا سكان غزة من أن مثل هذه الأفعال لن تحقق لهم "أي شيء سوى مزيد من الشقاء".

وقال ترامب في رسالة على موقع "تويتر"، "من جديد تواجه إسرائيل وابلا من الهجمات الصاروخية الدامية من قبل إرهابي جماعتي حماس والجهاد الإسلامي. نؤيد إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها.. إلى مواطني غزة..تلك الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل لن تحقق لكم أي شيء سوى مزيد من الشقاء. انهوا العنف واعملوا على تحقيق السلام.. فهو يمكن أن يحدث".

وتوصلت أطراف دولية لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد جولة من التصعيد منذ يوم الجمعة الماضية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، إن "مصر وقطر تنجحان بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة".

وأسفر التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي عن مقتل 28 فلسطينياً وإصابة نحو 60 جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء القطاع، فيما قُتل أربعة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي سقطت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال في بيان: "العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهونة بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار بشكل كامل، وخاصة ضد المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية مع البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة لأهالي غزة".

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وأضاف: "سيتحقق ذلك عن طريق إنهاء الحصار والاحتلال عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، ودون ذلك سوف تكون الساحة مرشحة للعديد من جولات المواجهة".

وتواصل إسرائيل قصف أنحاء متفرقة من قطاع غزة مع تبادل لإطلاق القذائف مع الفصائل الفلسطينية، فيما وجهت الحكومة الإسرائيلية الجيش بمواصلة الهجوم وتعزيز القوات على حدود القطاع.

ووجه رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بمواصلة عملياته ضد قطاع غزة، والدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية في محيط القطاع تحسبا لأي تصعيد أمني.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا أمنيا منذ الليلة قبل الماضية، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قُتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ مارس / آذار 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.