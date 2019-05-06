اليمن.. الجيش يعلن سيطرته على قرى شمال غربي حجة

وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، بأن "القوات تمكنت من تحرير قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر وقرية القائم في مديرية عبس شمال غربي حجة".



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وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، وتدمير آليات وأسلحة عدة تابعة لهم".

وسيطر الجيش اليمني في 18 نيسان / أبريل المنصرم، على قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل، الرابطة بين مديريتي ميدي وعبس، بمساحة 20 كيلو متراً مربعاً، واقتراب قواته من منطقة الجر الاستراتيجية في عبس، حسب بيان للجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمنيالموالية للرئيس هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة ومناطق أخرى تحت قبضة الحوثيين.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.