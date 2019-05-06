اليمن.. الجيش يعلن سيطرته على قرى شمال غربي حجة

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وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، بأن "القوات تمكنت من تحرير قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر وقرية القائم في مديرية عبس شمال غربي حجة".
© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
وسيطر الجيش اليمني في 18 نيسان / أبريل المنصرم، على قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل، الرابطة بين مديريتي ميدي وعبس، بمساحة 20 كيلو متراً مربعاً، واقتراب قواته من منطقة الجر الاستراتيجية في عبس، حسب بيان للجيش.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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