أكد مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة، أحد مجالس دبي للمستقبل، أن دبي مؤهلة لصناعة نموذج صحي عالمي، يتسم بالديناميكية والاستدامة، والقدرة على مواكبة التطورات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المذهلة، إلى جانب قدرته على استشراف المستقبل والاستجابة لأية أهداف أو تطلعات تتوافق واستراتيجية دبي ورؤيتها العالمية بعيدة المدى.

أجمع أعضاء المجلس في اجتماعهم الأول الذي عُقد، مؤخراً، في منطقة 2071 في أبراج الإمارات، برئاسة حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس المجلس، على أن الإمكانات التنافسية التي تمتلكها دبي، جعلتها أكثر قدرة على قيادة حركة تطور القطاع الصحي، إلى جانب دورها الإيجابي المؤثر (دولياً) في مجالات الإبداع والابتكار، والمجالات التنموية الأخرى.

بدأ المجلس مناقشته بطرح جملة من القضايا والتحديات والمستجدات المتصلة بجودة الحياة وصحة ومستقبل الصحة في ضوء التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات في القطاع الصحي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والعيادات الذكية ذاتية القيادة، والتطبيب عن بعد والجينوم، وهندسة النسيج البشري، وغير ذلك من تكنولوجيا وحلول مستقبلية وخاصة المتصلة بخدمة أصحاب الهمم.

وأكد الحضور على أهمية تطوير منظومة الضمان الصحي وتفعيل دورها الوقائي لمواجهة ومكافحة أية أمراض، وخاصة الأمراض المزمنة التي يشهد العالم ارتفاعاً في معدلاتها.