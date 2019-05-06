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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح مستشفى يونيفرسال في أبوظبي بعد تصويب أوضاعه
تاريخ النشر: 06/05/2019
أعاد مستشفى يونيفرسال في العاصمة أبوظبي، فتح أبوابه بعد تصويب أوضاعه؛ حيث جاء ذلك بعد زيارة قام بها فريق التدقيق الصحي للمنشأة تم خلالها الاطلاع على الإجراءات التي اتخذها المستشفى لتصويب الأوضاع وضمان تماشيه مع المعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة.
وكانت دائرة الصحة أبوظبي، قد أغلقت المستشفى يوم الخميس الماضي، نظراً لرصد عدد من المخالفات؛ حيث تعاون فريق الدائرة وإدارة المستشفى، منذ ذلك على تحديد واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتي من شأنها استيفاء جميع المعايير المعمول بها في الدائرة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى الذين يزورون المنشأة. وأوضحت دائرة الصحة أبوظبي، أن المستشفى قدم كافة الضمانات التي من شأنها تأكيد التزامه بتوصيات الدائرة والتوجيهات التي قدمها فريق التدقيق لعدم ارتكاب المخالفات وتجنبها.
وأكدت دائرة الصحة، حرصها الدائم على التعاون مع مختلف المنشآت الصحية لضمان التزامها بالمعايير واللوائح والارتقاء بتجربة المرضى، وأنها ستستمر في التنسيق مع المستشفى لضمان مواصلته تقديم خدماته، وفقاً لأعلى معايير جودة الرعاية الصحية.
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