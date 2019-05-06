شرطة دبي تطلق حملة «كافح التسول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سوميه سعد

أطلقت شرطة دبي أمس، حملة «كافح التسول»، وكشفت عن ضبط 100 ألف درهم مع متسول، وأوضحت أنه تم ضبط 781 متسولاً، العام الماضي بينهم 243 في شهر رمضان فقط، وقالت إن 60% من المتسولين من زوار الدولة.

جاء ذلك أمس خلال إطلاق حملة كافح التسول السنوية، بمقر شرطة دبي، وتستمر الحملة من 5 حتى 30 مايو /‏أيار الجاري، للحد من الظاهرة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت شرطة دبي إلى أنها ترصد سنوياً سلوكيات وأساليب متجددة يستخدمها المتسولون في الاحتيال، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنيات الجديدة، وضبط عدد من الحالات التي تستخدم الأطفال من أجل تعاطف المحسنين، ومن هذه الحالات ضبط امرأة تتسول ومعها طفلان أحدهما رضيع.

وأوضحت شرطة دبي أن الحملة تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج وغيرها، وتستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، وغيرها.