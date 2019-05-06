28 شهيداً في غزة.. ومصرع 4 مستوطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد 21 فلسطينيا أمس الأحد في الغارات الجوية والمدفعية «الإسرائيلية» المستمرة على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، واستشهد قيادي في كتائب القسام بغارة مباشرة على مركبة تقله وسط غزة، وقتل 3مستوطنين في انفجار صاروخ أطلق من القطاع باتجاه عسقلان لترتفع حصيلة قتلى المستوطنين إلى أربعة منذ الجمعة، فيما توعد رئيس حكومة الاحتلال ب«ضربات مكثفة» على غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري «الإسرائيلي» منذ السبت، إلى 28 شهيداً فلسطينياً و154 مصاباً.

وقالت الوزارة إن الغارات «الإسرائيلية» على قطاع غزة منذ صباح السبت أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا بينهم 3 أطفال و3 نساء، وإصابة 154 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت أن 21 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 142، منذ فجر الأحد، في قصف استهدف منازل وبنايات سكنية وأراض زراعية وسيارة مدنية في جنوبي ووسط وشمالي القطاع. كما أشارت الوزارة إلى أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 12 آخرين، السبت، جراء سلسلة غارات استهدفت أهداف متفرقة في أنحاء قطاع غزة.

من جهتها أعلنت إذاعة جيش الحرب «الإسرائيلي» عن مقتل 3 مستوطنين جراء سقوط قذائف صاروخية على عسقلان جنوب فلسطين المحتلة، ما يرفع عدد القتلى «الإسرائيليين» إلى أربعة منذ السبت. وذكرت الإذاعة أن أكثر من 600 قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنات وأهداف «إسرائيلية»، سقط 70 % منها في مناطق غير مأهولة، بينما اعترضت منظومة القبة الحديدية 150 قذيفة صاروخية. وذكرت الإذاعة أن ثلاثة عمال في المنطقة الصناعية لعسقلان أصيبوا بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة. ووصفت حالة أحد الجرحى بأنها حرجة، كما أصيبت «إسرائيلية» بجروح بالغة الخطورة بشظايا قذيفة في حادثة منفصلة. وذكرت الإذاعة أن عدد المصابين «الإسرائيليين» ارتفع إلى 30 وحالات صدمة جراء استمرار إطلاق قذائف صاروخية من القطاع .

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس عن استهداف مركبة عسكرية لجيش الحرب قرب شمال القطاع بصاروخ موجه مطور وإصابتها بشكل مباشر. كما أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس في بيان مشترك استهداف ناقلة جند «إسرائيلية» شرق وسط القطاع بصاروخ موجه مطور.

وأعلن جيش الحرب «الإسرائيلي» أنه أغار على 260 هدفا ل«حماس والجهاد» في غزة منذ بدء جولة التوتر الحالية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الغارات «الإسرائيلية» دمرت سبع بنايات وخمسة منازل سكنية و4 ورش حدادة إضافة إلى قصف أكثر من 40 موقعا لفصائل فلسطينية في غزة.

وأعلن جيش الحرب نشر قوة عسكرية بقوام لواء على امتداد الحدود مع القطاع بسبب التصعيد الحالي. وذكرت الإذاعة العامة أن الجيش يتخذ الآن استعدادات عسكرية تحسبًا لاحتمال استمرار الأعمال القتالية لبضعة أيام.

وقال رئيس الوزراء «الإسرائيلي» نتنياهو أمس ، إنه أمر جيش الحرب بمواصلة «الضربات المكثفة» على المسلحين في قطاع غزة مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث.

وأمس دوت صفارات الإنذار في مدينة ريهوفوت على مسافة 17 كلم جنوب شرقي «تل أبيب»، كما دوت في عسقلان وأشكول وسديروت وبئر السبع

وقال مبعوث من الأمم المتحدة إن المنظمة تعمل مع مصر على محاولة إنهاء القتال الذي دفع السكان على جانبي الحدود للاختباء في مراكز إيواء. وأغلقت المدارس في غزة وفي «إسرائيل».(وكالات)