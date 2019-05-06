عشرات القتلى والأسرى الحوثيين في الضالع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن-”الخليج 365”



تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، أمس الأحد، من التقدم في محافظة الضالع جنوبي البلاد، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونجحت قوات الجيش الوطني في استعادة السيطرة على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912 الخاضع لسيطرة الميليشيات في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من أسر 110 عناصر حوثيين، بينهم قائد ميداني كبير يدعى العميد يحيى الكبسي، وإلى جانبه قائد آخر.

وأسفرت المواجهات أيضاً، عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وفرار عشرات آخرين. إضافة إلى استعادة قوات الجيش خمسة أطقم قتالية ومدرعة وأسلحة أخرى تابعة للميليشيات.

إلى ذلك، قتل ستة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات مع الجيش الوطني بوادي الوجف التابع لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، عن مصادر عسكرية مطلعة أن الجيش الوطني، نصب كميناً محكماً لميليشيات الحوثي في مواجهات مستعرة في وادي الوجف بمنطقة اليتمة، أسفر عن مقتل 6 على الأقل، وأن الجيش نفذ أكثر من هجوم على مواقع الميليشيات، تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.