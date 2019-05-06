«العسكري» السوداني يعلن اليوم رؤيته لـ«الانتقالية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:الخليج، وكالات



أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس الأحد ، نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد اليوم الاثنين،كماوافق ، على مقترح لجنة الوساطة لقيام مجلسين، أحدهما «سيادي» بأغلبية مدنية والآخر «للدفاع والأمن الوطني» بأغلبية عسكرية، فيما أكدت قوى إعلان قوى التغيير، موقفها الثابت والرافض لفصل مهام الأمن والدفاع عن مجمل مهام المجلس السيادي المدني وليس العكس.

وبحسب مصادر «العربية»، اشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب «عسكريين»، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

وقال: «نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير».

وأكد أن الموافقة، جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.

من جهتها، أكدت قوى الحرية والتغيير، موقفها الثابت والواضح الرافض لفصل مهام الأمن والدفاع عن مجمل مهام المجلس السيادي المدني وليس العكس. وشدد بيان للقوى أمس، على أن الأمن والدفاع شأن سيادي أولويته مصلحة الوطن والمواطن ويقع تحت إشراف السلطة المدنية.

وكان القيادي بقوى التغيير عمر الدقير، أشار في حوار مع «العربية» إلى أنهم قبلوا بمقترح الوساطة حول «مجلس سيادي» و«أمن وطني» بصورة مبدئية فقط، وقال إن قوى التغيير لم تصل حتى الآن إلى مرحلة اختيار وتحديد أسماء الذين سيتولون المرحلة المقبلة، ولم ينف وجود اختلاف في الرؤى بينهم، لكنه قال المهم إدارتها بروح الهدف الواحد.

وقال الدقير: إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي.

وأعلن حزب الأمة ،موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي على المقترح، ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية مجلس السيادة، وطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير .

وأصدر تجمع المهنيين ، بياناً أعلن فيه إنهم لا يقبلون إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، منتقداً في ذات الوقت ما وصفه بالبيانات المنفردة والأحادية.

على صعيد آخر، أكد المجلس العسكري الانتقالي، نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي أمس، إن المجلس يتفق مع بعض النقاط في الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، لكنه يختلف مع بعضها الآخر. وأكد أن المفاوضات ستستمر.

وأوضح كباشي، استعداد المجلس بالسماح لصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بزيارة سجن كوبر، والتأكد من حالة جميع المعتقلين بداخله، مشدداً على جدية المجلس في اعتقال الفاسدين.

وأعلنت النيابة العامة، أنها استجوبت أمس، الرئيس المعزول، عمر البشير في التهم الموجهة إليه، ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدر رئيس المجلس العسكري ،أمس، قرارا بتعيين عباس علي بابكر رئيساً للقضاء، خلفاً لعبدالمجيد إدريس الذي تم إعفاؤه من المنصب.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية وفاة شاب، متأثراً بإصابته بطلق ناري في البطن جراء مهاجمة القوات النظامية لمعتصمين بمدينة نيالا .