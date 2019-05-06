افتتاح «مدرسة محمد بن زايد» في محافظة لحج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”



افتتح محافظ محافظة لحج جنوبي اليمن، اللواء الركن أحمد عبد الله علي تُركي، قائد اللواء 17 مُشاة، أمس الأول، بمنطقة المِجزَاع بمديرية المَضَارِبَة ورَأس العارَة، مدرسة باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتكون مدرسة «محمد بن زايد آل نهيان» للتعليم الأساسي والثانوي، المُهدَاة من الإمارات، من طابقين يحتويان على 12 فصلاً دراسياً، ومختبر علمي، ومكتبة، وغرفة للإدارة، ودورة للمياه، إضافة إلى فصل دراسي مختص بروضة للأطفال، وتستوعب المدرسة 600 طالب وطالبة.

وسَلَّم المحافظ تُركي الحقائب المدرسية والسِّلَال الغذائية لطلبة المدرسة نفسها، بدعمٍ من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد محافظ لحج بالدعم الاماراتي المستمر للشعب اليمني والحرص الذي تبديه القيادة الإماراتية في مواصلة مساعدة المتضررين في اليمن جراء الحرب العدوانية التي أشعلت فتيلها ميليشيات الحوثي الانقلابية، معتبراً هذا افتتاح مدرسة «محمد بن زايد» يندرج ضمن الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه الإمارات.