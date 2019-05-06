إيداع شقيق بوتفليقة السجن في الجزائر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت النيابة العامة العسكرية في مدينة البليدة جنوبي الجزائر، أمس الأحد، وضع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنين من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات قيد الحبس الموقت، فيما اعتبر حزب حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) أن مساءلة هؤلاء تمثل تطوراً نوعياً.

وجاء في بيان النيابة العامة العسكرية الذي تُلي عبر التلفزيون الجزائري الرسمي، أنه تم «إيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة». وتابع البيان أن «الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري مباشرة بإجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بإيداع المتهمين الثلاثة في الحبس المؤقت». وكان الثلاثة أوقفوا السبت، من دون تحديد الأسباب، وهم سعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق، والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم بشير.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الرجل القوي بحكم الأمر الواقع في الجزائر، أحمد قايد صالح، أشار بأصابع الاتهام إلى الجنرال توفيق في مؤامرة قال إنها استهدفت الجزائر. ووجه في منتصف أبريل «تحذيراً أخيراً» لتوفيق قائد الأجهزة السرية النافذة التي تم حلها في 2016، متهماً إياه ب«التآمر» بغرض «عرقلة حلول الخروج من الأزمة».

من جهة أخرى، اعتبر حزب حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) أن مساءلة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات تمثل تطوراً نوعياً مهماً في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر.

وأكد الحزب، في بيان وقعه رئيسه عبد الرزاق مقري، أمس، أن توقيف الرؤوس المتهمة بالفتنة من قبل قيادة الأركان مهما كانت مهم دون شك، وقال: «إن الذي يحفظ البلد من تشكيل عصابة أخرى وبروز قادة مافيويين آخرين ونهب جديد لثروات الوطن هو الديمقراطية الحقة لا غير».

وأشار إلى أن «مصلحة المؤسسة العسكرية وضمان استمرار مصداقيتها واستمرار الالتحام الذي تحقق بينها وبين الشعب في الحراك الشعبي، يكمن في مرافقتها الحقيقية والصادقة للانتقال الديمقراطي السلس وعدم انحيازها السياسي مجدداً». ودعا الحزب إلى إطلاق ما سماه «مسار الحقيقة والعدالة»، لمعرفة الجهات التي تضررت انتخابياً وسياسياً، وعلى المستوى الشخصي، من تدخلات جهاز المخابرات خلال المرحلة السابقة.

إلى ذلك، قضت محكمة جزائرية، بسجن عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر لمدة سبع سنوات إثر إدانته في قضية فساد. كما قررت محكمة «تيبازة» الواقعة غربي الجزائر العاصمة حرمان بوجوهر من الترشح أو تقلد منصب سياسي لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تغريمه مليون دينار جزائري (نحو 8360 دولاراً). (وكالات)