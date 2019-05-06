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يختصر شهر رمضان زمن المسلم في علاقته الخاصة مع ربه ونفسه وأهله ومجتمعه. هذا شهر القيم يعود فيملأ الدنيا بدروب النور، ويضع نفوس العباد في مواجهة جديدة، متجددة مع الحقيقة. إما اختيار طريق الرشد والهدى والسداد وإما سلوك طريق الضياع، ولا وسط أو منتصف عصا في عبادة يقف فيها الإنسان أمام ربه الكريم في شهره الكريم، ولا مكان لرياء أو شبهة رياء، وليست إلا كلمة الحق، وليس إلا فعل الحق، وليس إلا طريق الحق والنور والأمل. شهر رمضان وما أدراك، الشهر الشاهد على صعود الإسلام في مدارج الحضارة في أفق الحرية والحوار، وفي ضوء ما كان للإنسان المسلم وما يكون، حيث الوعي مطلب ملح، وحيث شموخ الإنسان إشارة وسمة ورمز، وحيث الزمن الإسلامي، مختصراً في شهر الخير والسلام رمضان، يرقى فيرتقي بالمجتمعات والأوطان، قائلاً في لغة الصدق والمكاشفة: هذه مسافة العمل الجاد. هذه أبسط وأيسر الطرق. هذه شمس العمل والأمل. هذه منظومة القيم والأخلاق، ولا طريق إلا طريق رمضان.

وفي رمضان الكريم يحمد الإنسان ربه على ما أعطى ووهب، داعياً بالخير والتوفيق، ومستذكراً أياماً وأعواماً وعقوداً وقروناً من مجد وعزة الإسلام والمسلمين، يوم كان رمضان شهر عمل وتضحية، ويوم لم يكن شهر ثرثرة ومسلسلات.

على الصعيد الإداري، لا بد مما ليس منه بد: حين يقال أن رمضان شهر العمل، فإنها إصابة كبد الحقيقة، لكن الواقع اليوم غير الفكرة الأصيلة الأصلية، فكم من خطأ يرتكب اليوم تحت غطاء «اللهم إني صائم»؟

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العبارة تشير إلى مبادئ وقيم رمضان، فأن تكون صائماً هو أن تكون بالله لله مع الله، وأن تتبع تعاليم ربك الكريم في صحيح الدين، فالقصد ألا تذهب إلى عملك غاضباً متأففاً. القصد أن تعمل بجدية كاملة في كل شهور العام، وفي رمضان، وخصوصاً في رمضان، فأينك ياسيدي عن مقاصد الشهر العظيم؟

ورمضان شهر المراجعة ومساءلة النفس، وإذا كان شهر «كسر الروتين الاعتيادي»، فذلك لا يعني أنه استراحة محارب كما يدعي البعض أو يريد. حلقة من حلقات الحياة الحية النابضة بالحياة وكأنها قلب من الفرح والإقبال. زمن مبارك سعيد، وزمن استقبال المقبل في ضوء معرفة ماض يمضي ولا يمضي.

كلما أطل رمضان جديد، كهذا الذي يدخل بيوتنا اليوم، واجهنا ماضينا وكأنه مستقبل التجربة، وواجهنا مستقبلنا وكأنه جسرنا إلى تغيير أنفسنا والعالم. هذا هو المحك. كم نتغير في رمضان وكم يؤثر رمضان فينا. هل يأتي ويذهب وكأنه لم يأت ولم يكن، أم يأتي عزيزاً ولا يعبر في العابرين فهل يمر بجانبنا ونمر بجانبه، أو يعيش فينا ونعيش فيه؟

هذا هو المحك يا سيدي، وذلك هو التحدي فما أدراك. العبرة في إخلاصك لربك ولنفسك، فلا تضيع فرصة رمضان، فكم في العمر من رمضان؟ كن نفسك يا سيدي. كن ذاتك، وكن دينك وإرثك وتربيتك التي عليها نشأت. لا تستسلم للمتاهة والتيه، وكن إنساناً لائقاً حقاً بشهر العمل والخير والمغفرة رمضان.

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