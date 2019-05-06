تشييع جثامين خمسة شهداء في قطاع غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيع آلاف الفلسطينيين خمسة من الشهداء الذين ارتقوا خلال القصف «الاسرائيلي» المتواصل على قطاع غزة.

وحمل المواطن محمد أبو عرار جثمان طفلته صبا «عام وشهران» بين يديه في الطريق الى مقبرة الشهداء بغزة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الأسرة بحي الزيتون، حيث ضم مسير التشييع الشهيدة من نفس العائلة فلسطين أبو عرار وجنينها عبد الله. وردد المشاركون شعارات منددة بجرائم الاحتلال.

وتساءل أبو عرار عن الجريمة التي ارتكبتها ابنته ليتم قتلها، مؤكداً أن صاروخاً «اسرائيلياً» سقط في ساحة المنزل الذي كان يتواجد به اكثر من 20 فرداً . ودعا أبو عرار لمحاكمة قادة جيش الاحتلال لقتلهم ابنته.

وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ، شيعت الجماهير جثمان الشهيد خالد محمد أبو قليق إلى مثواه الأخير، الذي ارتقى أمس في قصف مدفعي شمال شرقي البلدة.

وفي مخيم البريج خرج الالاف في وداع عضوين من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد اللذين ارتقيا خلال قصف «اسرائيلي»أمس.

وقتلت «إسرائيل» منذ الجمعة 13 فلسطينياً .

(وكالات)