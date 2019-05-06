شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان والحكام يتبادلون التهاني برمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه خلال البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

على صعيد متصل، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بالمناسبة نفسها متمنياً لهم موفور الصحة والعافية.

كما وجه سموه التهنئة بهذه المناسبة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. وهنأ أبطال القوات المسلحة البواسل المرابطين في ميادين الشرف والكرامة يسطرون الأمجاد ببطولاتهم وتضحياتهم سائلا المولى تعالى أن يجعله شهر خير على الجميع.

ودعا سموه أبناء الإمارات إلى استلهام روح الشهر الفضيل في التراحم والتواصل والعمل على نشر الخير بصوره وأشكاله كافة تماشياً مع تعاليم ديننا الحنيف والعمل على مضاعفة العطاء ومساعدة كل ضعيف والأخذ بيد كل محتاج لتكون دولة الإمارات دائماً نبراس الخير في كل وقت ومكان.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» التهنئة لملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل.. داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم أجمعين.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «رعاه الله» وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والخير والبركة.

كما بارك سموه - بمناسبة الشهر الفضيل - لحماة الوطن أبطال قواتنا المسلحة الأوفياء المخلصين في كل ميادين الحق والواجب والإنسانية داعياً الله تعالى أن يحفظهم سالمين من كل مكروه وأن يسدد خطاهم ويبارك جهودهم.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة بهذه المناسبة.. إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة سائلا المولى تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يحفظه عزيزا قويا شامخا.

كما هنأ سموه ملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.. متمنياً أن يجعله الله تعالى شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.

وغرد سموه على تويتر: «نهنئ رئيس الدولة ونائبه وأخوانهما حكام الإمارات وأولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك، وندعو الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظ أبناءنا في ميادين الحق والواجب والإنسانية ويسدد خطاهم ويديمهم سالمين ونبارك لهم ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها حلول شهر الخير والرحمة.»

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو رئيس الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة أيضاً برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الفضيل إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أخاهم صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. داعين العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما هنأ سموهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالشهر الكريم كما تبادل سموهم التهاني فيما بينهم.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وطحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.