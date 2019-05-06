ليبيا: تنديد واسع بالهجوم على الجيش بسبها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان مجلس النواب الليبي أمس الأحد، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم «داعش» على مركز تدريب تابع للقوات المسلحة في مدينة سبها، وأوقع تسعة قتلى من العسكريين. وقال المجلس في بيان له، إن ما قام به الإرهابيون من ذبح وقطع للرؤوس، يعكس الصورة القاتمة لهذا الفكر الظلامي وجميع التنظيمات المتطرفة، ويؤكد عدالة القضية في محاربة كافة الجماعات والميليشيات الإرهابية والقضاء عليها.

ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجوم الإرهابي، وقالت في بيان لها، إنه تجب محاسبة كل من يرتكب مثل هذه الأنشطة الإرهابية أو يتورط في تنظيمها وتمويلها ورعايتها وتقديمه للعدالة. وأضافت البعثة أن هذا الهجوم بمثابة تذكير قوي لجميع الليبيين، وللمجتمع الدولي، بأن الجماعات الإرهابية ستستغل كل فرصة، بما في ذلك القتال في طرابلس، لتوسيع وجودها في ليبيا، حاثة كافة الأطراف على الامتناع عن التصعيد العسكري وتركيز جهودها على محاربة هذا العدو المشترك.

من جانبه، قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، العميد خالد المحجوب، إن قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بعمليات في الجنوب لا يعني وجوده على خط المواجهة مع القوات المسلحة؛ لأن التنظيم مجموعات هاربة تتحرك في رقعة شاسعة، الأمر الذي يتطلب متابعة واستطلاعاً وعملاً استخباراتياً وأمنياً بالدرجة الأولى.

وأضاف المحجوب في تصريحات، أن ضعف الجانب الأمني تسبب في اختراق هذه العناصر الإرهابية لمدينة سبها، مشيراً إلى أن ما يحققه الجيش من نجاحات في الساحل، جعل الإرهابيين يبحثون عن أي ثغرة لضرب الأمن في المنطقة الجنوبية.

إلى ذلك، أكدت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية، قيام سلاح الجو بإصابة أربعة عشر هدفاً بمناطق الهضبة وتاجوراء، وطريق العزيزية وقصر بن غشير ومعسكر اليرموك. وأضافت الغرفة في بيان صادر عنها، أن الضربات الجوية تسببت في تدمير دبابتين واثنتي عشرة سيارة مسلحة برشاشات متوسطة.

وحذرت الغرفة المجموعات المسلحة من أنها ستكون عرضة لضربات جوية مباشرة في حال بقائها في أماكنها.

على صعيد آخر، نشر موقع «سبيشالي ليبيا» الإيطالي المتخصص في الشأن الليبي تقريراً مساء السبت، حول عملية «داعش» التي استهدفت معسكراً للجيش في سبها وربط حدوثها بظهور زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي قبل أيام قليلة بعد أربع سنوات من الاختفاء.

واعتبر التقرير أن ما حدث في سبها أسقط الأقنعة من على وجوه «الإخوان» المسلمين وما وصفها ب«حكومة الميليشيات»، وكشف عن هويتهم الحقيقية. ونقل الموقع عن أحمد بن نايل الذي فقد شقيقه في مذبحة براك الشاطئ يوم 18 مايو 2017، وهو يمثل بالمناسبة رابطة ضحايا براك الشاطئ قوله، إن الهجوم في ذلك الوقت كان بقيادة جماعات متطرفة تابعة لتنظيم «القاعدة» و«داعش»، وما يسمى «عناصر القوة الثالثة» في مصراتة التابعة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بقيادة جمال التريكي. (وكالات)