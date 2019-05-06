مجلة فرنسية: قطر تتوغل في إفريقيا بدعم الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت مجلة فرنسية من توغل قطر في دول غرب أفريقيا، قائلة إن نشاط الدوحة بحاجة لقراءة متأنية، لافتة إلى أنها تضخ ملايين الدولارات في استثمارات لا تأتي بعائد.

ووفقاً ل«العين الإخبارية»، أوضحت مجلة «فاينانشال أفريك» أن قطر منذ إعلان عدة دول عربية وإفريقية مقاطعتها منذ يونيو/‏حزيران 2017، سعت إلى الاتجاه جنوباً والتوغل في منطقة غرب أفريقيا المعروفة بانتشار التنظيمات الإرهابية، لزعزعة استقرار تلك المنطقة وجعلها شوكة في ظهر الدول المقاطعة لها من جهة، واستقطاب الدول الأخرى عبر أذرعها الناعمة في صورة مساعدات إنسانية واستثمارات من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية «قادت أمير قطر تميم بن حمد إلى إجراء جولة في دول غرب إفريقيا في ديسمبر 2017، بعد 6 أشهر من المقاطعة، في السنغال وبوركينا فاسو، وساحل العاج وغانا، وغينيا كوناكري، ومالي، في محاولة لتفادي تبعات المقاطعة العربية بسبب دعم بلاده للإرهاب، واستغلال القوى الناعمة لتعويض الخسائر في علاقته الإفريقية»، بعد خسارته معظم دول منظمة التعاون الإسلامي نتيجة أنشطة قطر الخبيثة.

وحذرت من المحور القطري الإفريقي، قائلة إن هذا التوغل يستحق قراءة متأنية لحقيقة دينامية النشاط القطري في هذه القارة، لافتة إلى أن النظام القطري ضخ ملايين الدولارات في استثمارات لا تأتي بعائد مالي كبير، كما أن التعاون بين قطر وبعض البلدان الإفريقية يتم في مجالات لا تشتهر الدوحة بها، مثل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين قطر ورواندا، على الرغم من أن قطر لم توقع أي اتفاقية قانونية دولية، الأمر الذي يفسر بأنه ستار لفرض قطر نفسها على الساحة الإفريقية.

ونوهت المجلة بأن قطر تستغل الأحداث الجارية في البلدان الإفريقية لنشر الفوضى والإرهاب فيها، من أجل التوغل فيها بزعم تنميتها وإعادة الاستقرار إليها.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى ضلوع الدوحة في تمويل الجماعات الإرهابية في مالي، قبل إطاحة الرئيس المالي السابق أمادو توماني توريه، بحسب ما كشفت عنه صحيفة «لوكانارد أونشيني» الفرنسية، المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية السياسية.

ودللت المجلة بمثال آخر على ذلك، بالنشاط الدبلوماسي الكثيف بين أمير قطر ورئيس اتحاد دول شرق إفريقيا، الذي يضم 16 دولة وهي: «ملاوي، وموزمبيق، وأنجولا، وليسوتو وجزر القمر، وجنوب أفريقيا، وموريشيوس، ومدغشقر، وسيشيل، وناميبيا والكونغو الديمقراطية، وإسواتيني، وبوتسوانا، وزامبيا، وزيمبابوي، وتنزانيا»، وتشكل رابع أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، حيث يقدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي المستقبلي لهذا الاتحاد بنحو 131 مليوناً و772 ألف دولار، فيما ترى قطر أن هذا الاتحاد فرصة جيدة ومغرية يجب استغلالها لبسط نفوذها على هذه المنطقة.

وتابعت: «لتحقيق ذلك الغرض، فإن أمير قطر وجد في رئيس رواندا المنفذ لتحقيق هذه الغاية، كبوابة استراتيجية لغزو إفريقيا».