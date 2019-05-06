محمد بن راشد يلتقي قراء الخليج بـ «أيام الخير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

للعام الثامن على التوالي، يطل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جميع القراء داخل الدولة وخارجها، عبر صفحات ”الخليج 365” بمسابقة رمضانية جديدة تحمل عنوان «أيام الخير».

وقال سموه في تقديمه للمسابقة: «السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يسعدني أن أهنئكم بحلول أيام الخير، وأن أشارككم هذه الأيام الطيبة بتحفيز الفكر بالقراءة والبحث في الأمور النافعة، وأن أشغل أوقاتكم بكل جديد ومفيد، فتعالوا معنا لنعش أيام الخير ونتأمل حكم العبادة في شهر العبادة شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير».

وكان سموه قد خص ”الخليج 365” على مدار السبعة أعوام الماضية، بمسابقة رمضانية تنوع مضمونها وأسئلتها؛ حيث حملت المسابقة الأولى عنوان «اللغة الخالدة» والثانية «نبي السلام» والثالثة «حكم وأحكام»، والرابعة «أصحابي كالنجوم» والخامسة «سور وآيات»، والسادسة «موائد الحسنات» والسابعة «نفحات الإيمان»

أيام الخير

الإخوة والأخوات الأعزاء

«السلام عليكم، يسعدني أن أهنئكم بحلول أيام الخير، وأن أشارككم هذه الأيام الطيبة بتحفيز الفكر بالقراءة والبحث في الأمور النافعة، وأن أشغل أوقاتكم بكل جديد ومفيد، فتعالوا معنا لنعش أيام الخير ونتأمل حكم العبادة في شهر العبادة شهر رمضان المبارك» .

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وكل عام وأنتم بخير

السؤال الأول

أوَّلْ آيهْ نازلهْ بآيْ الكتابْ

كيفْ تبدا وبأيْ شهرْ وأيْ يومْ؟

وبعدها الهادي تدَثَّرْ وإسترابْ

وإنتظَرْ وإتخَّرَتْ عنهْ العلومْ

وإبتدا يدعي إلىَ دربْ الصِّوابْ

دعوةٍ في السِّرْ بأمرْ اللهْ يقومْ

خبِّرونا وعلِّمونا بالجوابْ

للذي يفهمْ يجاوبنا ويرومْ

أشعار: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



شروط الاشتراك في المسابقة

1- يحق للجميع المشاركة في الحل نظماً أو نثراً، ويجب أن يراعى في النظم صحة الوزن وسلامة اللغة.

2- على المشارك أن يقوم بحل جميع أسئلة المسابقة، ولن ينظر إلى أية إجابات لا تتضمن حل جميع الأسئلة.

3- ترسل الإجابات دفعة واحدة بعد انتهاء المسابقة.

4- على المتسابق أن يستخلص السؤال ويكتبه ويكتب إجابته مختصرة تحت كل سؤال بحيث لا تتعدى الإجابة عن السؤال الواحد صفحة (4A) واحدة مع التأكيد على أن الإجابة التي لا يتم ذكر السؤال فيها سيتم إلغاؤها.

5- الإجابات التي تكتب باليد، يجب أن تكون بخط واضح ومقروء، أمّا الإجابات التي تكتب عن طريق الحاسوب، فيجب أن تكون بخط (Traditional Arabic)

ببنط 18 أو ما يقاربه.

6- تلغى الإجابات المنسوخة من الآخرين، ويحق للجنة التحكيم مناقشة المتسابق في إجاباته.

7- تسلم الإجابات بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في منطقة الممزر أو ترسل عبر البريد الخاص بالجائزة (دبي- ص.ب: ٤٢٠٤٢) أو البريد السريع أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وفي كل هذه الحالات يجب أن يتسلم المتسابق إشعاراً من الجائزة باستلام الإجابات.

8- يشترط ألا يقل عمر المتسابق عن ستة عشر عاماً.

9- ترفق بالإجابات صورة جواز سفر المتسابق أو صورة من الهوية وبياناته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وبيان ما إذا كان داخل الدولة أو خارجها.

10- تلغى أية إجابات تحمل بيانات خاطئة للمتسابق.

11- يعتبر أصحاب المراكز العشرة الأوائل هم الفائزون في المسابقة ويخصص لكل منهم مبلغ مئة ألف درهم.

12- تجرى قرعة على مكرمة العمرة بين جميع المشاركين ماعدا الفائزين منهم بالمراكز الأولى.

13- قرارات لجنة التحكيم نهائية.

14- آخر موعد لاستقبال الإجابات الأول من شهر سبتمبر.