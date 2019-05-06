قطر: وزارة الداخلية الجهة المعنية بإصدار تأشيرات الدخول

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365



أكدت مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الأحد، أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد، وأن الدوحة حريصة على تواصل شعوب المنطقة.

جاء ذلك في بيان تعليقا على تصريحات، السبت، لـ"أكبر الباكر"، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، أعرب فيها عن رفض الدوحة منح مواطني مصر تأشيرات دخول، جراء موقف القاهرة في الأزمة الخليجية، ما أثار ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد البيان حرص البلاد على عدم "إقحام الشعوب في الخلافات بين الدول"، وحرصها على ترابط المجتمعات والشعوب، وتعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بينها.

Advertisements

وتابع: "ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا".



وأكد البيان أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تأشيرات الدخول إلى البلاد بموجب الأطر القانونية، وأن أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر لا تمثّل السياسة المعمول بها في الوزارة.



يشار أن "الباكر" يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.