الجهاد الإسلامي: القاهرة تبذل جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء الأحد، إن مصر، تبذل جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الحركة، مصعب البريم، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365:" نأمل أن يتطور الجهد المصري في اتجاه وقف العدوان وإجبار العدو على دفع استحقاقات الهدوء"، دون مزيد من التفاصيل.

ودعا البريم المجتمع الدولي إلى أن يتدخل لوقف العدوان على قطاع غزة.

Advertisements

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 154 آخرين، في المقابل، قُتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.

وكان مسؤول إسرائيلي، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قد قال لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق "تهدئة".

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أنّ وقف إطلاق النار من الممكن أن يتم في الوقت القريب المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.