غزة.. وقفة احتجاجا على قصف إسرائيل مكتب "الخليج 365"

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365

شارك صحفيون بقطاع غزة، مساء الأحد، في وقفة تضامنية مع وكالة "الخليج 365"، عقب تدمير إسرائيل للبناية التي كانت تضم مقرها، أمس السبت، بشكل كامل.

ونظم الصحفيون الوقفة التي دعا إليها، "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين"، (غير حكومي)، قرب ركام بناية "اقطيفان" التي تضم مقر الوكالة بغزة.

وقال محمد أبو قمر، أمين سر منتدى الإعلاميين، إن إسرائيل "تضع على رأس بنك أهدافها، المؤسسات الإعلامية".

وتابع في كلمة ألقاها خلال الوقفة:" هذا لن يكون الاستهداف الأول والأخير للمؤسسات الإعلامية، في ظل عدم وجود أي محاكمة للاحتلال على هذه الجرائم في المحاكم الدولية".

وذكر أن إسرائيل قتلت منذ عام 2000م، 55 صحفيا، منهم صحفيين أجانب يعملون في الأراضي الفلسطينية.

بدوره، قال ياسر البنا، مدير مكتب الاناضول بقطاع غزة، إن إسرائيل تسعى من خلال قصف مكاتب الصحفيين، إلى "إسكات الصوت الفلسطيني، ومنع الصحفيين من فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح البنا أن معظم مصوري وكالة الخليج 365، تعرضوا خلال السنوات الماضية للاستهداف بالرصاص الحي والمطاطي، من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تمنع وكالة الخليج 365، من مواصلة أداء رسالتها الإعلامية.

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وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن، في تعقيبه على قصف مكتب الوكالة، أن تركيا ووكالة الخليج 365 ستستمران في "إطلاع العالم على الإرهاب والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وفي كل فلسطين، ونقل حقيقته إلى العالم".

كما أوضح البنا، أن رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365، شنول قازانجي، أعلن في بيان أصدره، أن "استهداف إسرائيل مبنى يضم مكتب الوكالة بغزة لن يثني عزيمتها، وأنها ستواصل العمل بشكل دؤوب مع زملائها في فلسطين على نقل نضال شعبها المشروع، وعدوان إسرائيل عليه إلى العالم بأسره".

من جانبه، قال محسن أبو رمضان، رئيس شبكة المنظمات الأهلية، إن إسرائيل، تنتهك بصورة متعمدة، حقوق الإنسان الفلسطيني، ضاربة بالقوانين الدولية، عرض الحائط.

وأضاف في كلمة ألقاها في الوقفة: "تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، تستهدف إسرائيل، مكاتب الصحافة والصحفيين بصورة مقصودة ومتعمدة ومنهجية".

وتابع: "تعتقد إسرائيل أنها تستطيع من خلال هذه الانتهاكات، حجب الحقيقة، وأن تحجب الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين".

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

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